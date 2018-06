Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus juramantul sambata pentru functia de sef al guvernului, dupa indepartarea de la putere a conservatorului Mariano Rajoy in urma unei motiuni de cenzura depuse de socialisti, relateaza AFP. Conform unor imagini transmise in direct de posturi de televiziune, Sanchez, un economist in varsta de 46 de ani, a depus juramantul sambata dimineata in fata regelui Felipe al VI-lea la Palatul Zarzuela din Madrid. Liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, nascut in 1972, a devenit vineri seful guvernului spaniol dupa ce a obtinut majoritatea…