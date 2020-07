Stiri pe aceeasi tema

- Partidele la putere in regiunile din Spania Tara Bascilor si Galicia au cistigat alegerile regionale duminica, care au fost umbrite de pandemia de coronavirus si marcate in parte de o prezenta scazuta la vot, purtarea obligatorie a mastilor si cabine fara perdele, relateaza luni dpa. In Tara Bascilor,…

- Tabara opozitiei din Hong Kong a instalat cabine de votare sambata in intreg orasul condus de chinezi pentru alegeri primare vizand selectarea candidatilor pro-democratie cu cele mai mari sanse de succes in scrutinul din septembrie pentru Consiliul Legislativ, relateaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres.…

- Partidele din afara Parlamentului se pregatesc pentru alegerile locale care ar putea avea loc la sfarsitul lunii septembrie. Printre formatiunile mai mici care ar putea sa produca surprize in marile orase si in consiliile judetene se numara si Partidul Ecologist Roman. Dincolo de faptul ca sunt reprezentantii…

- USR lanseaza, marti, in dezbatere publica un proiect de extindere a votului prin corespondenta la alegerile locale si anunta consultari cu societatea civila si cu specialisti in drept constitutional si sistem de vot pentru a gasi cat mai rapid cea mai buna solutie de a ajuta oamenii sa voteze in contextul…

- Judecatorii CCR au amanat o decizie, saptamana trecuta, insa pe 3 iunie vor stabili daca modificarea aduse legii, in Parlament, de catre PSD, prin care data alegerilor va fi stabilita de catre Legislativ, si nu de catre Guvern, este constitutionala. Alegerile locale erau programate sa aiba loc in luna…