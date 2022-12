Stiri pe aceeasi tema

- O localitate din Spania este prima din Europa in care locuitorii s-au unit intr-o cooperativa energetica, pentru a reduce valoarea facturilor, scrie TVR. Si-au instalat panouri solare si impart energia generata, pe principiul solidaritatii.

- Zeci de mii de protestatari s-au adunat in Europa in weekend pentru a protesta fața de creșterea prețului energiei, pe fondul nemulțumirii generalizate privind scaderea nivelului de trai și a amenințarii cu penuria de gaz in aceasta iarna. Germania a fost epicentrul protestelor, dar și la Bruxelles…

- Un clujean a gasit o metoda inedita pentru a-și reduce costurile la energie electrica. A montat mai multe panouri solare direct la geamul apartamentului. Printre vecini au aparut nemulțumiri de ordin estetic, in timp ce autoritațile spun ca proprietarul nu a incalcat nicio regula. O metoda inedita pentru…

- Miniștrii europeni ai energiei au convenit vineri asupra unor masuri de urgența pentru a ajuta gospodariile și intreprinderile din UE sa faca fața creșterii facturilor la energie, insa mulți considera ca mai sunt necesare masuri suplimentare in apropierea iernii. Oficialii au aprobat propunerile inaintate…

- Alba Iulia: Targ de panouri solare, pompe de caldura, soluții pentru eficiența energetica, test drive cu mașini electrice. PROGRAM Panouri solare, pompe de caldura, soluții pentru eficiența energetica in locuințe sau test drive-uri cu autovehicule electrice: toate acestea se vor gasi, in perioada 1-2…

Green Zeci de mii de panouri solare stau in depozite din Europa, in plina criza energetica, din cauza lipsei de ingineri care sa le instaleze