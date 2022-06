Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Securitatii Sociale si Migratiei din Spania a anuntat vineri ca va relaxa regimul vizelor pentru lucratorii straini, pentru a face fata cererii de forta de munca, transmite Reuters.

- Peste 250 de cazuri de variola maimutei au fost confirmate in Spania si Portugalia, au anuntat miercuri autoritatile sanitare nationale, in contextul in care Peninsula Iberica ramane principalul focar de infectie, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana ar trebui sa plateasca pentru orice interconexiuni de gaze naturale dintre Spania si vecinii sai, care incearca sa-si asigure livrari alternative la gazele rusesti, a anuntat marti premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. Este randul UE sa plateasca pentru infrastructura,…

- Functionarii publici din Spania vor trebui sa suporte temperaturi mai ridicate la locul de munca in vara acestui an, in conditiile in care Guvernul vrea sa introduca masuri de economisire a energiei pentru a reduce facturile la electricitate si a ajuta Europa sa isi reduca dependenta de petrolul…

Producatorul german de automobile Volkswagen si partenerii sai vor investi 10 miliarde de euro pentru a produce vehicule electrice si baterii in Spania, a declarat joi directorul general Herbert Diess, cu 3 miliarde de euro in plus fata de o suma anuntata anterior, transmite Reuters.

- Intr-un mesaj video adresat la sarbatoarea Sfintelor Pasti, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, PF Daniel, ii indeamna pe credinciosi sa se roage pentru incetarea razboiului din Ucraina si sa ii ajute pe refugiatii ucraineni. „Invierea din morti a Domnului Isus Hristos inseamna biruinta iubirii lui…

- UE vizeaza asigurarea unui angajament din partea Statelor Unite pentru livrari suplimentare de gaze naturale lichefiate (LNG) pentru urmatoarele doua ierni, a afirmat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, inaintea intalnirii de joi cu seful statului american, Joe Biden, transmite…

- Alex Delea este concurent la „Survivor Romania” 2022, insa puțini știu povestea de viața a Razboinicului. El a fost crescut de mama, matușa și bunica, in timp ce tatal sau nu a vrut sa auda de el. A reușit sa cucereasca telespectatorii, insa puțini știu ce trecut ascunde concurentul. Alex Delea de la…