Spania: O femeie, acuzată că şi-a răpit copiii pentru a nu fi vaccinaţi anti-Covid O femeie a fost arestata miercuri în sudul Spaniei pentru ca si-a rapit copiii pentru a-l împiedica pe fostul ei sot sa-i vaccineze împotriva Covid-19, relateaza AFP și Agerpres.



Femeia, în vârsta de 46 de ani, era cautata pentru &"sustragere de minori&" în urma unei plângeri depuse pe 16 decembrie de fostul ei sot, care locuieste în apropiere de Sevilla (Andaluzia), a declarat pentru AFP o sursa judiciara.



Acesta a semnalat ca nu mai stia nimic de cei doi copii ai sai, de 12 si 14 ani, de la începutul lunii noiembrie

Sursa articol: hotnews.ro

