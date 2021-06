Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii aflati la guvernare in Spania nu vor accepta niciodata un referendum privind autodeterminarea in Catalonia, o revendicare centrala a separatistilor catalani cu care Madridul urmeaza sa reia negocierile in septembrie, a declarat miercuri premierul spaniol, Pedro Sanchez.

- La patru ani de la tentativa de secesiune din Catalonia, populația a fost împarțita pe strazile Barcelona și Madrid dupa anunțarea de luni a grațierii a noua separatiști catalani într-un gest de „reconciliere” de catre guvern, potrivit AFP."Mi-aș dori ca toate acestea…

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Mii de spanioli au ieșit duminica in strada, in centrul Madridului, pentru a protesta impotriva intenției guvernului de a-i grația pe cei 12 politicieni catalani condamnați in legatura cu tentativa de secesiune din 2017, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters și AFP. Potrivit poliției spaniole,…

- Separatistul moderat Pere Aragones, care s-a angajat sa organizeze un refrendum de autodeterminare, a fost ales vineri presedinte al Cataloniei de catre Parlamentul acestei regiuni din nord-estul Spaniei, care a fost în 2017 teatrul unei secesiuni esuate, relateaza AFP și News.ro.„Guvernul…

- Dreapta spaniola si reprezentanta sa in ascensiune, Isabel Diaz Ayuso, au triumfat marti la alegerile regionale din Madrid, o infrangere usturatoare pentru Partidul Socialist al premierului Pedro Sanchez, potrivit rezultatelor partiale, informeaza AFP. Dupa numararea a peste 60% din buletinele de…

