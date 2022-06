Spania va livra Ucrainei rachete antiaeriene și tancuri de lupta Leopard, anunța El Pais. Spania va furniza Ucrainei rachete antiaeriene și tancuri de lupta Leopard, in cadrul unei intensificari a sprijinului sau militar pentru aceasta țara, potrivit unor surse guvernamentale citate duminica de cotidianul El Pais. De asemenea, Spania va oferi pregatire esențiala pentru armata ucraineana in ceea ce privește modul de utilizare a tancurilor. Antrenamentul va avea loc in Letonia, unde armata spaniola a desfașurat 500 de soldați in cadrul operațiunii NATO „Enhanced Advanced Presence", scrie Mediafax.