- Victorie importanta pentru Spania in lupta impotriva coronavirusului. Statul iberic, care a fost unul dintre cele mai afectat de pandemia de COVID-19, a inregistrat prima zi in care nu a fost anunțat niciun deces provocat de temutul virus.

- Spania a anunțat ca in ultimele 24 de ore nu s-a mai inregistrat niciun deces. In ultima zi, au fost inregistrate 71 de noi cazuri, depistate prin teste PCR. Fata de intervalul precedent, numarul a scazut cu...

- Alti 4 romani au murit in strainatate: 2 in Italia, unul in Franta, unul in Belgia, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment, 42 de cetateni romani aflati in strainatate au murit: 13 in Italia, 8 in Franta, 11 in Marea Britanie, 6 in…

- Prințesa Maria Teresa, in varsta de 86 de ani din Familia Regala Bourbon-Parma din Spania, a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost facut de fratele ei mai mic, prințul Sixtus Henry de...

- Grupul de Comunicare Strategica a facut noi precizari cu privire la cel de-al 13-lea deces provocat de coronavirus. Astfel, persoana decedata miercuri dimineața „a avut istoric de calatorie, din Spania...

- O femeie, de 66 de ani, din Bulgaria, infectata cu coronavirusul Covid-19, a decedat miercuri. Aceste este primul deces provocat de coronavirus in aceasta tara, potrivit ministrului sanatatii, citat de www.physiciansweekly.com . Femeia a fost internata marti de urgenta la un spital din Sofia cu pneumonie…

- Spania a anuntat marti un prim deces cauzat de epidemia provocata de noul coronavirus, un barbat care a murit in februarie si a carui autopsie a aratat ca era purtator al virusului, au anuntat autoritatile din regiunea Valencia, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Dupa…

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico.Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate de Covid-19…