Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al executivului regional al Cataloniei, separatistul Quim Torra, si-a preluat oficial functia joi la Barcelona, fara sa jure ca va respecta Constitutia spaniola, ci numai ''vointa poporului catalan'', informeaza AFP. Niciun reprezentant al guvernului central nu a asistat…

- Noul presedinte al executivului catalan, separatistul Quim Torra, si seful guvernului conservator spaniol, Mariano Rajoy, si-au anuntat marti intentia de a se intalni, in timp ce ia amploare polemica provocata de o serie de afirmatii violent antispaniole atribuite liderului separatist catalan, relateaza…

- Parlamentul regional al Cataloniei l-a ales luni presedinte al executivului catalan pe Quim Torra, candidatul ales de fostul lider catalan aflat acum in exil, Carles Puigdemont, informeaza agentiile AFP si EFE. Un editor in varsta de 55 de ani nou venit in politica, Quim Torra a fost ales cu 66 de voturi…

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- "Nu exista nicio analogie posibila intre Kosovo si Catalonia", a declarat Ramush Haradinaj, adaugand ca tara sa nu va recunoaste "niciodata" independenta acestei regiuni ce aspira la secesiune.Kosovo si-a proclamat independenta fata de Serbia in 2008. Cinci tari din Uniunea Europeana -…

- Carles Puigdemont, aflat in Germania in asteptarea eventualei sale extradari, ramane 'presedinte legitim' (al executivului catalan) si este 'normal ca el sa intentioneze sa se prezinte la presedintia' executivului catalan, a apreciat miercuri presedintele parlamentului Cataloniei, Roger…

- Cinci lideri catalani, printre care se numara candidatul pentru postul de sef al executivului din Catalonia, Jordi Turull, si fosta presedinta a parlamentului catalan, Carme Forcadell, au fost plasati vineri in arest preventiv de catre Curtea Suprema spaniola, informeaza agentiile AFP si EFE. Ceilalti…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…