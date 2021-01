Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi infectari cu coronavirus a atins in Spania un nou record de 84.287 intr-un singur week-end, in timp ce 455 de persoane au murit din cauza COVID-19, a anuntat luni seara Ministerul Sanatatii din Madrid, potrivit dpa. Cu o saptamana inainte, in week-end, au fost raportate 61.422 de... Articolul…

- In Spania, numarul de noi infectari cu coronavirus a atins un nou record de 84.287 intr-un singur week-end, in timp ce 455 de persoane au murit din cauza COVID-19, a anuntat luni seara Ministerul Sanatatii din Madrid, potrivit dpa. Cu o saptamana inainte, in week-end, au fost raportate 61.422 de infectari…

- Spania a inregistrat un record de cazuri zilnice de Covid-19, cu 40.197 de infectari si 235 de morti, informeaza News.ro. Ministerul Sanatatii a anuntat ca incidenta deceselor se ridica la 575 de cazuri pentru fiecare 100.000 de locuitori, cifra cea mai mare din pandemie. In ultimele…

- Marea Britanie a inregistrat 58.784 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record de infectari zilnice, conform datelor publicate luni de Ministerul Sanatatii de la Londra, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres. S-au inregistrat de asemenea 407 noi decese asociate…

- Ministerul Sanatatii din Israel a raportat joi cel mai mare numar de noi infectari cu coronavirus din ultimele aproape 3 luni – 5.618 noi cazuri, transmite DPA. Un astfel de bilant zilnic nu a mai fost raportat de la inceputul lunii octombrie, pe cand Israelul se afla in mijlocul celui de-al doilea…

- Brazilia a raportat miercuri 70.574 de noi cazuri de Covid-19 in 24 de ore, numarul cel mai ridicat de la inceputul pandemiei, care a facut peste 183.000 de morti in tara, noteaza AFP, citata de agerpres . Precedentul record de infectari era de 69.074 de cazuri si data de la 29 iulie. In 24 de ore,…

- SUA se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei de peste o luna, depașind constant pragul de 200.000 de cazuri zilnice de infectari.Ministerul Sanatații a avertizat ca numarul pacienților spitalizați este la unul dintre cele mai mari niveluri de la inceputul pandemiei, in spitalele americane fiind internate…