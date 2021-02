Stiri pe aceeasi tema

- O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP.

- O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP potrivit Agerpres.…

- Protestul s-a desfașurat pentru a opta noapte consecutiv impotriva plasarii in inchisoare a rapperului Pablo Hasel. © Photo : Facebook / Policia NacionalVeste buna pentru moldovenii din Spania: Anunțul autoritaților Protestatarii au mutat coșurile de gunoi in drum pentru a crea baricade, așa…

- Potrivit autoritatilor, peste 6.000 de oameni au participat la a cincea noapte de proteste care a avut loc la Barcelona. In total, noua persoane au fost arestate in Catalonia, inclusiv trei minori. Totodata, alti noua oameni au fost raniti in timpul ciocnirilor violente cu fortele de ordine, iar doi…

- Protestele declansate de arestarea rapperului Pablo Hasel au continuat duminica noaptea la Barcelona, dar s-au desfasurat pasnic, spre deosebire de noptile precedente, cand au degenerat in revolte - tulburari, transmit AFP si dpa, potrivit AGERPRES. Strigand 'Libertate pentru Pablo Hasel!',…

- A fost haos pe strazile din Spania. Pentru a patra noapte la rand, mii de spanioli au continuat sa protesteze in Barcelona si alte mari orase. Demonstrantii au incendiat containere de gunoi, au spart bancomate si au blocat strazi. Apromativ 80 de persoane au fost arestate si alte 100 au fost…

- A treia noapte de proteste in mai multe orașe din Spania pentru eliberarea lui Pablo Hasel. Situația a degenerat insa in adevarate lupte de strada. Tinerii au incendiat tomberoane, au aruncat cu pietre in polițiști, au spart vitrinele magazinelor și au distrus mașini.

- Pentru a doua noapte la rand, mii de spanioli au continuat sa protesteze pe strazile marilor orase ale tarii, dupa arestarea unui rapper care a insultat monarhia. Pablo Hasel a devenit un simbol al libertatii de exprimare in Spania, dupa arestarea sa de marti. Demonstrantii au incendiat containere de…