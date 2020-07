Stiri pe aceeasi tema

- "In urma procedurii de testare a salariatilor si beneficiarilor la inceput la Pascani si apoi in alte doua centre de plasament au fost depistati pozitiv 21 de beneficiari din centrul rezidential Sfantul Nicolae din Pascani si alti 18 de la cele trei module familiale din Verseni. Impreuna cu DSP evaluam…

- Cu cel putin 2.500.091 de cazuri si 192.158 de decese asociate noului coronavirus, Europa ramane continentul cel mai afectat de pandemia de COVID-19, chiar daca in prezent in America Latina boala progreseaza cel mai rapid. Coronavirus in lume. Peste 450.000 de oameni au murit din cauza COVID-19…

- La centrul de la Pascani toti cei care au iesit pozitiv sunt in stare foarte buna fizica, nu au niciun simptom, au fost testati in cadrul testarilor periodice facute de DSP. Angajatii centrului spun ca este o surpriza foarte mare rezultatul, toti poarta masca in permanenta, lucreaza in schimburi, au…

- Polonia a inregistrat la sfarsitul saptamanii trecute o crestere puternica a numarului de infectii cu coronavirusul in special legate de o mina de carbuni din sudul tarii, a raportat duminica Ministerul Sanatatii, scrie AFP, preluata de Agerpres.Tara a inregistrat 1.151 de noi cazuri de COVID-19, dintre…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatartii a vorbit sambata, dupa vizita la spitale din judetele Vaslui si Iasi despre al doilea val de Covid 19 care poate veni in toamna „Suntem intr-un scenariu patru, suntem la peste 12.000 de pacienti infectati COVID, suntem in momentul in care avem focare in personalul medical,…

- 126 cazuri de COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. S-au procesat 878 de teste Bilanțul total este de 3897 de persoane infectate cu COVID-19 în Republica Moldova de la începutul pandemiei. 2 focare noi în instituții medicale Loading...…

- Primarul din Las Vegas, Carolyn Goodman, militeaza pentru redeschiderea cazinourilor și a celorlalte intreprinderi din oraș, in plina pandemie de coronavirus, noteaza Business Insider.Conform lui Carolyn Goodman, toate cazinourile din oraș care ar dori sa se redeschida sa o poata face, iar in eventualitatea…

- În Spania, mai mult de 19.000 de oameni au murit începând din 13 februarie din cauza coronavirusului. Însa aproape 74.800 de oameni s-au vindecat, chiar daca mulți dintre ei aveau afecțiuni preexistente. Richard, în vârsta de 56 de ani, este un cetațean britanic…