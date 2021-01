Spania: Ninsoarea-record din Madrid a provocat daune de 1,7 miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Filomena, cea mai puternica furtuna de iarna inregistrata in Spania din ultimii 50 de ani, a provocat daune de aproximativ 1,4 miliarde de euro in capitala Madrid, potrivit primarului Jose Luis Martinez Almeida, informeaza joi DPA și Agerpres.Edilul a indicat ca aceste cifre includ pierderile de venituri…

- Filomena, cea mai grava furtuna de iarna inregistrata in Spania in ultimele decenii, a provocat daune de aproximativ 1,4 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari) in capitala Madrid, potrivit primarului Jose Luis Martinez Almeida, informeaza joi DPA.

- A doua zi dupa o furtuna istorica de zapada, Spania se pregateste pentru un val neobisnuit de frig, care va afecta in special Madridul, unde autoritatile au continuat duminica cursa contra cronometru pentru deszapezire, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Citește și: 'Pilda Generalului Zeu'…

- Fitch: Un numar record de țari au intrat in incapacitate de plata in 2020, ne asteptam la mai multe cazuri de default in 2021. Datoriile suverane globale au crescut la 94% din PIB-ul mondial Cresterea record a datoriei guvernamentale la nivel global va afecta in mod disproportionat pietele emergente,…

- Anul trecut a adus un nou record in ceea ce priveste veniturile dezvoltatorilor de aplicatii si jocuri mobile, venituri care au crescut semnificativ fata de 2019. Sensor Tower a calculat ca veniturile generate de aplicatii in 2020 - prin achizitii directe, abonamente ori microtranzactii -…

- Digitalizarea in creștere, care a cunoscut o intensificare semnificativa in pandemie, a stimulat vanzarile de produse, soluții IT și electronice de consum. Drept urmare, rezultatele financiar-operaționale ale ELKO Group pentru perioada ianuarie-noiembrie arata un record al cifrei de afaceri de 2 miliarde…

- Alibaba, cel mai mare site chinezesc de comerț electronic, a incheiat Single’s Day, un eveniment anual de shopping, cu incasari de 75,1 miliarde de dolari, relateaza Seeking Alpha. Cifra reprezinta un record. Vanzarile sunt aproape duble de acelasi moment al anului trecut, atunci cand compania a inregistrat…

- SEC a anuntat luni ca a aplicat penalitati in valoare de 1 miliard de dolari si a ordonat amenzi de 3,6 miliarde de dolari, pentru incasarea ilegala a unor fonduri, in 715 cazuri distincte. Cu toate ca numarul cazurilor a fost cel mai redus din ultimii patru ani, din cauza ”dificultatilor fara precedent”…