Spania: Ministrul Sănătății crede că pandemia se încheie vara viitoare Spania ar trebui sa obțina imunitatea turmei impotriva COVID-19 pana la sfarșitul verii 2021 daca sunt vaccinați suficient de mulți oameni pana atunci, a declarat ministrul sanatații intr-un interviu publicat duminica și citat de Reuters. Salvador Illa a declarat ca un program de vaccinare va incepe in ianuarie și pana la sfarșitul verii, mai mult […] The post Spania: Ministrul Sanatații crede ca pandemia se incheie vara viitoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

