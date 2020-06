Stiri pe aceeasi tema

- Noua cetațeni moldoveni au murit departe de casa din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinau, 3 conaționali au decedat in Italia, cite 2 in Marea Britanie și Germania și cite unul in Spania și Irlanda. {{443539}}O parte dintre ei au fost incinerați…

- Ministrul pentru securitate sociala, Jose Luis Escriva, a declarat pentru Reuters ca Executivul ar urma sa aprobe saptamana viitoare primul program national ne-universal pentru sustinerea veniturilor, de care ar urma sa beneficieze 850.000 de gospodarii, sau 2,5 milioane de spanioli, scrie Agerpres.…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca in ultimele 24 de ore au murit 164 de persoane din cauza coronavirusului. Este cel mai mic bilant pe o zi dupa aproape sapte saptamani, de la 18 martie, noteaza Reuters.

- „O cursa europeana pentru cel care va autoriza primele sejururi turistice va conduce la riscuri inacceptabile”, a declarat, duminica, ministrul german de Externe, Heiko Maas, intr-un interviu publicat in Bild am Sonntag. „Am vazut deja ce consecințe poate avea loc un focar de infecție intr-o zona turistica.…

- Guvernul spaniol va propune partenerilor UE sa creeze un fond de redresare de 1,5 trilioane de euro pentru a ajuta țarile cele mai grav lovite de criza creata de coronavirus, informeaza Hotnews, citand Reuters. Premierul Pedro Sanchez va da glas acestei propuneri in timpul summitului de joi, intr-o…

- Autoritatile din Singapore vor interzice incepand de luni intrarea sau tranzitarea acestui teritoriu in cazul persoanelor care au fost in Italia, Franta, Spania si Germania in ultimele 14 zile, a indicat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit Reuters. Decizia a fost luata in cadrul masurilor…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Dupa aproape 24 de ore de la declaratii ale oficialilor Ministerului Sanatatii si comunicari oficiale cu privire la includerea in "zona rosie" a unor regiuni din Germania, Franta si Spania, autoritatile s-au razgandit. Romanii care se intorc in tara din aceste tari nu trebuie sa intre in carantina…