Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie a fermierilor din Spania acuza faptul ca mierea romaneasca importata in magazinele din Spania ar fi de fapt chinezeasca, informeaza digi24.ro. Amestecul mierii romanesti cu una mai ieftina creste profitul producatorilor, spun acestia. Ceea ce nu este ilegal, potrivit legislatiei europene,…

- Mierea romaneasca importata in magazinele din Spania ar fi de fapt chinezeasca. Acuzația este facuta de o asociație a fermierilor din statul iberic. Miza ar fi una financiara: amestecul mierii romanești cu una mai ieftina crește profitul producatorilor. Acest lucru nu este ilegal, potrivit legislației…

- O ancheta organizata de Asociația Agricultorilor și Fermierilor Spanioli (COAG) și Organizația de Protecție a Consumatorilor (OCU) a demascat o metoda de falsificare a mierii de albine aducand Romania in centrul atenției, informeaza Rfi.ro . Rezultatele acestei anchete, prezentate zilele trecute, arata…

- Un scandal cu implicații financiare s-a declanșat in Spania dupa ce o asociație a fermierilor a descoperit ca o parte din mierea romaneasca importata de magazinele spaniole ar proveni de fapt din China, anunța publicația de specialitate Lantul Alimentar. Miza este una financiara: mierea chinezeasca…

- 20 de tone de mațe de porc cu un antibiotic periculos au fost reținute in portul Constanța. Traseul transportului a fost Spania, via China, unde mațele erau curațate și resarate. Acestea au ajuns in Romania, unde urmau sa fie vandute in hipermarketurile din țara. Din 60 de tone de mațe, 20 de tone au…

- Sunt 41 de ani de cand la Gura Humorului se desfașoara Festivalul Internațional de Film, Diaporama și Fotografie „Toamna la Voroneț” – un eveniment care beneficiaza de parteneriatul media Radio Romania Iași. Este un festival care privește atat prezentul celei de a șaptea arte cat și aspecte din trecutul…

- Cum ne dam seama daca mierea pe care o cumparam e 100% naturala. Metoda dezvaluita de un producator Cum ne dam seama daca mierea pe care o cumparam e 100% naturala. Metoda dezvaluita de un producator Vremea din acest an i-a pus in dificultate pe apicultorii romani. Inghețul din primavara și seceta din…

- Albinele traiesc foarte bine in Capitala si de aceea cred ca potentialul urban este o resursa pe care noi o pierdem, desi mierea de Bucuresti ar putea fi chiar un brand, sustine Marian Patrascu, presedintele filialei Bucuresti-Ilfov din cadrul Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA),…