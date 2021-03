Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de siguranța mai puțin restrictive din capitala Spaniei au atras mii de turiști in ultimele zile. Terasele sunt pline la fel ca inainte de pandemie și aproape nimeni nu poarta masca.

- Spania va opri utilizarea vaccinul AstraZeneca COVID-19 timp de cel putin 15 zile, a informat radio Cadena Ser, citand surse nenumite. Ministrul Sanatatii, Carolina Darias, va face declaratii luni seara,...

- Masuri restrictive in Bucuresti pe fondul pandemiei de covid Restaurantele de interior din București se reînchid din cauza masurilor restrictive luate de autoritați în timpul epidemiei de covid, martie 2021. Foto: Arhiva/ Ionuț Iamandi. Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, a numit-o ieri, 16 februarie, pe Oana Ursache, in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni. Oana Ursache este doctor in filologie si lector de limba romana la Universitatea din Granada. A mai fost lector la Universitatea din…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri, dupa ce a facut a doua doza de vaccin anti-COVID, ca se simte foarte bine si a precizat ca masurile de distantare si siguranta trebuie respectate. "Foarte bine. Probabil datorita faptului ca am fost dintre cei care a avut…

- In clipul video se poate vedea cum salvatorii indeparteaza acoperișul unei cladiri, care a fost smulsa de vanturile puternice din timpul nopții, in cartierul Vallecas. De asemenea, pot fi observate deteriorari ale zidului din piața Plaza de Cibeles, lucratorii indepartand resturile. Agenția…

- In capitala vor fi relaxate mai multe masuri restrictive Protest organizat in centrul vechi de catre patronatele din HoReCa, fata de modul in care autoritatile combat pandemia. Arhiva foto: Agerpres. Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anuntat vineri ca în cadrul Comitetului Municipiului…