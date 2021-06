Stiri pe aceeasi tema

- Masca de protectie nu va mai fi obligatorie in exterior incepand din 26 iunie in Spania, unde situatia epidemiei de COVID-19 este in neta ameliorare, a anuntat vineri seful guvernului, Pedro Sanchez, transmite AFP. 'Acest weekend va fi ultimul cu masti in exterior, pentru ca, din 26 iunie,…

- Spania, unde obligatia de a purta masca in exterior este extrem de stricta de la finalul primului val al pandemiei, va putea sa renunte la aceasta restrictie „in curand”, a promis miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP. „Vom renunta in curand la purtarea mastilor pe strada”, a declarat Sanchez…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa sedinta de lucru cu premierul si cu mai multi ministri pe tema pandemiei, ca din 15 mai se elimina purtarea mastii in exterior, cu unele exceptii si se elimina restrictiile de circulatie de noapte, precum si restrictiile referitoare la programul magazinelor.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand din 15 mai se elimina obligativitatea purtarii mastii de protectie in exterior, cu cateva exceptii, respectiv pietele, targurile si statiile de transport public in comun. "Din 15 mai se elimina portul mastii in exterior cu cateva exceptii…

- O noua lege adoptata in Spania prevede purtarea obligatorie a mastii inclusiv in aer liber pe intreg teritoriul tarii, masura care pana in prezent era lasata la latitudinea autoritatilor regionale din fiecare comunitate autonoma, scrie marti publicatia ABC.