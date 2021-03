Spania: Masca de protecție a devenit obligatorie inclusiv la plajă 100 de euro - aceasta este amenda pe care o vor primi turiștii sau spaniolii care nu poarta masca la plaja sau in alte spații publice. Noua lege a intrat in vigoare de astazi și a starnit valuri de reacții. Inclusiv unele comunitați autonome vor refuza sa aplice masura. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Spania, a fost adoptata legea care prevede purtarea obligatorie a maștii de protecție inclusiv in aer liber, pe intreg teritoriul țarii. Conform actului normativ care intra in vigoare de astazi, masca este obligatorie pentru persoanele cu varste de la sase ani in sus chiar si atunci cand poate fi…

- O noua lege adoptata in Spania prevede purtarea obligatorie a mastii inclusiv in aer liber pe intreg teritoriul tarii, masura care pana in prezent era lasata la latitudinea autoritatilor regionale... The post Masca devine obligatorie in aer liber pe intreg teritoriul Spaniei. Amenda poate ajunge la…

- Pana acum, masura era lasata la latitudinea autoritatilor regionale din fiecare comunitate autonoma.Decizia anunțata de Guvern ii vizeaza pe toți locuitorii de peste 6 ani și se aplica inclusiv cand poate fi respectata distanta de siguranta de 1,5 metri. Excepție fac sportivii si persoanele care sufera…

- Nicoleta Dumitrescu E clar ca, dupa un an de la instalarea oficiala, la nivel global, a pandemiei, oamenii nu mai au rabdare, iar asta se vede și in Romania. Oamenii nu mai au rabdare sa pastreze distanta, nu mai vor restrictii, nu mai vor sa poarte masca de protectie a fetei, vor socializare, dovada…

- Masca de protecție nu mai este obligatorie la școala, in timpul orelor de sport, daca acestea sunt organizate in aer liber și nici la orele de studiu ale instrumentelor de suflat, la școlile vocaționale, potrivit noului ordin comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Masca de protectie este obligatorie…

- Președintele Sindicatului Liber al Învațamântului Preuniversitar Clujean (SLIPC), Lucia Cojocaru, a declarat pentru monitorulcj.ro ca una dintre masurile controvesate privind regulile de protecție în cadrul școlilor, și anume purtarea maștii de…

- Medicul Adrian Streinu Cercel a atras insa atenția ca masca trebuie sa ramana obligatorie chiar și dupa vaccinare și a explicat de ce. Streinu Cercel spune masca ramane obligatorie inca doi ani, pentru ca vaccinul nu protejeaza și mucoasele, prin urmare nu poate preveni raspandirea noului coronavirus.…

- Masca sanitara va trebui purtata in continuare de persoanele care se vaccineaza anti-Covid, pentru ca cei din jur sa fie protejați contra virusului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!