Stiri pe aceeasi tema

- “Comisia a decis astazi, 23 septembrie, sa trimita scrisori de punere in intarziere Poloniei si Romaniei pentru ca nu au integrat corect anumite aspecte ale Directivei privind siguranta activitatilor offshore (Directiva 2013/30/UE) in sistemele lor juridice”, informeaza CE. In aceasta directiva, UE…

- Ieri, politistii de investigatii criminale impreuna cu politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau au depistat in localitatea Cislau, un tanar in varsta de 27 de ani, din localitate, urmarit internațional. „Pe numele sau, autoritatile judiciare din Franta au emis un mandat european de arestare,…

- O hotarire recenta a Curții de Justiție a UE ar putea pune punct intr-un litigiu internațional ce dureaza aproape doua decenii. In aceasta perioada, rand pe rand, șase companii din Insulele Virgine Britanice, Ucraina și Marea Britanie au revendicat de la Republica Moldova o datorie ajunsa la 58 de milioane…

- Curtea de Apel București a reluat, joi, dezbaterile in mega-dosarul de corupție al fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, in complet de divergența iar unul dintre cei judecați in dosar a cerut Curții sa sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu o cerere prejudiciala.…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca a fost reținut de poliția din SUA timp de doua zile. Șeful Guvernului a afirmat ca a facut o greșeala in urma cu 20 de ani. „Acum 20 de ani a fost vorba de un DIY conducere sub influenta alcoolului. Am platit amenda respectiva, una foarte mare. Am…

- Omul de afaceri Dragoș Savulescu, condamnat definitiv in Romania pentru 5 ani și jumatate de inchisoare, a fost reținut in Grecia unde se afla in vacanța, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Romane pentru G4Media . El va fi prezentat unei instanțe din Mikonos pentru confirmarea mandatului de…

- In contextul in care, din luna septembrie, Curtea de Apel Ploiesti isi va desfasura activitatea in noul sediu – Palatul de Justitie, strada Gheorghe Doja, nr. 42, in perioada 16 august – 2 septembrie se suspenda programul de lucru cu publicul la compartimentele „Arhiva”, „Registratura” si „Biroul de…

- Disputa intre Polonia și Uniunea Europeana continua. Miercuri, Tribunalul constituțional polonez, aflat sub controlul puterii, a calificat masurile luate de Curtea europeana de justiție privind reformele judiciare poloneze contrare constituției țarii. Acesta a fost raspunsul polonez și risca sa nu calmeze…