Liderul partidului stangii radicale spaniole Unidas Podemos, Pablo Iglesias, si-a anuntat retragerea din viata politica in urma rezultatului slab al stangii in alegerile regionale de la Madrid, transmit dpa si AFP. 'Am esuat', a afirmat el in fata unui grup de militanti ai partidului, spunand ca are impresia ca este 'tapul ispasitor care mobilizeaza sentimentele cele mai obscure, mai contrare democratiei'. 'Rezultatul de astazi (marti, n.red.) arata ca nu mai pot ajuta miscarea noastra sa-si consolideze forta institutionala in urmatorii cativa ani', a declarat fostul vicepremier.…