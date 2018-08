Stiri pe aceeasi tema

- Un lider istoric al ETA, Santiago Arrospide Sarasola, alias Santi Potros, condamnat in Spania, unde a participat la cel mai sangeros atentat al gruparii armate, a iesit duminica din inchisoare dupa 30 de ani de incarcerare, au anuntat autoritatile penitenciare, relateaza AFP, conform news.ro.”A…

- In luna aprilie, instanta a respins o cerere de extradare a fostului lider catalan pentru rolul sau in campania pentru independenta Cataloniei. Totusi, judecatorii au permis eliberarea pe cautiune a lui Puigdemont si au declarat ca el inca poate face obiectul extradarii catre Spania pentru 'deturnare…

- Adversarii lui Liviu Dragnea, atat cei din interiorul partidului, cat și cei din afara, au lansat pe piața o intoxicare menita sa semene tensiune in interiorul PSD. O informație falsa a fost pusa in circulație in spațiul public fiind propagata in mediul virtual – Liviu Dragnea a incalcat Codul etic…

- Este vorba despre un tanar condamnat la 6 ani si 4 luni inchisoare, pentru viol in forma agravanta si lipsire de libertate, el fiind unul dintre cei trei acuzati care si-au recunoscut faptele. Judecatoria Vaslui a admis eliberarea acestuia inainte de executarea integrala a pedepsei si a dispus ca…

- Guvernul conservator al lui Mariano Rajoy a cazut prin moțiune de cenzura in Parlament, noul Cabinet de la Madrid urmand sa fie condus de liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, care a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, preluata de…

- Justitia spaniola l-a trimis la inchisoare pe fostul trezorier al partidului aflt la putere in Spania, Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de detentie dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, intr-un proces care obliga Guvernul sa infrunte o motiune de cenzura.

- Liderul PSD Liviu Dragnea pune sub semnul intrebarii participarea lui Klaus Iohannis la summitul de la Sofia, in cadrul caruia liderii statelor UE s-au intalnit cu sase lideri ai statelor din Balcani, printre care si Kosovo, stat pe care Romania si alte patru tari UE nu il recunosc - Spania, Grecia,…