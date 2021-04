Spania: Lecții pe plajă în locul orelor online Vremea de afara este tot mai frumoasa, iar orele online ii constring pe elevi sa-și petreaca mai tot timpul in incapere. Uite ca intr-un oraș spaniol, lucrurile au luat o intorsatura frumoasa pentru toți. Copiii au trecut de la lecțiile online la orele in aer liber, pe plaja. Pentru a elimina presiunea psihologica exercitata asupra elevilor, in urma invațamintului online, conducatorii sistemulu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Conducatorii sistemului educational din Spania cauta solutii pentru a elimina presiunea psihologica exercitata asupra elevilor de studiul online. Si au gasit o varianta, pe care o considera mai buna: lectiile pe plaja. Inedita școala funcționeaza in regiunea Murcia. Ideea le-a venit cadrelor didactice…

- Conducatorii sistemului educational din Spania cauta solutii pentru a elimina presiunea psihologica exercitata asupra elevilor de studiul online. Si au gasit o variantape care o considera mai buna: lectiile pe plaja.

- Elevii de la școala Felix Rodriguez de la Fuente din Cartagena, regiunea Murcia, Spania, s-au mutat pe Playa de los Nietos pentru ore. Bancile sunt distanțate, iar elevii și profesorii poarta maști de protecție cand ies la tabla portabila, scrie agenția Reuters, citata de HotNews . Profesorii incep…

