Spania, Italia, vacanțele românilor sunt în pericol. Grevă europeană a angajaților Ryanair Sindicatele personalului navigant al Ryanair au emis preavize de greva in Belgia, Franța și in alte cateva țari europene, incepand din acest weekend, pentru a protesta fața de condițiile de munca și de salarizare. O greva ar urma sa perturbe zborurile companiei irlandeze low-cost in Portugalia și Belgia intre 24 și 26 iunie, in mijlocul […] The post Spania, Italia, vacanțele romanilor sunt in pericol. Greva europeana a angajaților Ryanair first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

