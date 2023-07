Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca Spania va desfasura efective militare in Slovacia si le va suplimenta pe cele din Romania pentru a consolida flancul estic al NATO, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Parlamentul European a adoptat astazi, in sesiunea plenara, Actul European privind Semiconductorii - European Chips Act - in urma acordului final negociat de social-democratul roman Dan Nica. Noua legislație iși propune sa faca din Europa un jucator important in piața semiconductorilor, iar Romania…

- Sorana Cirstea (Romania, 44 WTA) s-a calificat en-fanfare in sferturile de finala ale turneului Catalonia Open (Spania), dupa 7-5, 6-4 cu Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, 96 WTA). Sorana Cirstea reușește pentru prima oara in acest sezon sa lege doua victorii consecutive pe zgura, dupa ce in sezonul…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…