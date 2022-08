O strategie straveche a fost reinviata in Barcelona pentru a face fața efectelor devastatoare ale secetei si valurilor de caldura. In zonele predispuse la incendii, au fost aduse 290 de capre și oi, care pasc și calca in picioare vegetatia uscata, scrie The Guardian.

