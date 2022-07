Spania: Într-o săptămână, canicula a ucis peste 350 de persoane Din 10 iulie, in Spania, canicula a ucis aproape 360 de persoane, potrivit Institutului de Sanatate Carlos III. Aproape 46% din teritoriul Spaniei este sub temperaturi de peste 40 de grade Celsius, obligandu-i pe spanioli sa renunțe la multe din obiceiurile zilnice. Cu 45 de grade Celsius in Estremadura și 42 de grade Celsius la Madrid, Spania aproape ca nu mai respira de peste o saptamana, transmite corespondentul la Madrid al RFI, Diane Cambon. In capitala, un angajat cu curațenia strazilor a murit din cauza caldurii. A fost gasit cazut pe trotuar, cu o temperatura a corpului de 41,5 grade Celsius.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

