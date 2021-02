Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FC Sevilla a obtinut a cincea victorie consecutiva in campionatul de fotbal al Spaniei, invingand in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia Osasuna Pamplona, luni seara, in ultimul meci al etapei a 24-a a a sezonului. Andaluzii au deschis scorul in prima repriza, prin brazilianul…

- Nationalele de fotbal ale Spaniei si Portugaliei se vor confrunta intr-un meci amical, pe 4 iunie, la Sevilla, in pregatirea participarii la turneul final al EURO 2020 care va avea loc in aceasta vara, a anuntat Federatia spaniola de resort, scrie AFP, potrivit AGERPRES. Un amical intre cele…

- Atletico Madrid - Sevilla se joaca marți, de la 22:30, intr-o partida restanta din cadrul primei etape din La Liga. Trupa lui „Cholo” Simeone poate pune patru puncte in fața lui Real Madrid și șapte in fața Barcelonei, daca va reuși sa caștige in fața andaluzilor! Atletico Madrid e lider in Spania,…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a analizat pentru Gazeta Sporturilor cele mai importante borne din 2020, sezon de care, in ciuda piedicilor cauzate de pandemie, e extrem de mulțumita. Intr-un sezon fragmentat de pandemie, Simona Halep a bifat doar trei infrangeri in cele șase turnee pe care le-a disputat.…

- Supercupa Spaniei se va juca in cele din urma in Andaluzia si nu in Arabia Saudita din cauza pandemiei de Covid-19, a anuntat, sambata, cotidianul El Pais. Finala va avea loc pe 17 ianuarie pe stadionul La Cartuja din Sevilla, in timp ce semifinalele vor avea loc pe 13 si 14 ianuarie,…

- AUR a avut succes in diaspora, fara sa aiba un mesaj specific pentru diaspora. Un roman care traieste in Spania considera ca AUR a reusit datorita slabei prezente la urne si a timpului liber din perioada lockdownului, cand romanii au avut timp pentru Facebook.

- Die Mannschaft, nationala zdrobita de Spania, scor 0-6 la Sevilla, in ultimul meci din grupele Ligii Natiunilor, nici nu ia in calcul ratarea locului 1 intr-o serie din care mai fac parte Romania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein.