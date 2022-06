Spania începe vaccinarea împotriva variolei maimuței.Creștere îngrijorătoare a cazurilor confirmate Spania va incepe vaccinarea contactele apropiate ale cazurilor confirmate cu variola maimuței, dupa ce numarul persoanelor confirmate cu acest virus a ajuns la 242, a anunțat Ministerul Sanatații spaniol, relateaza Mediafax. Din cauza stocului redus de vaccinuri, doar cei care au fost in contact apropiat sau care prezinta un risc mare de imbolnavire grava pot […] The post Spania incepe vaccinarea impotriva variolei maimuței.Creștere ingrijoratoare a cazurilor confirmate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

