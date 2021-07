Spania: Incendiul din Catalonia care a distrus peste 400 de hectare de pădure este ''stabilizat'' (pompieri) Incendiul care a devastat incepand de vineri peste 400 de hectare de padure intr-un parc natural de pe coasta Cataloniei, in apropiere de granita cu Franta, este ''stabilizat'', au anuntat duminica pompierii catalani, relateaza AFP. "In cursul noptii (de sambata spre duminica) am reusit sa stabilizam (...) incendiul si sa ajungem in locuri inaccesibile in timpul zilei", au spus pompierii intr-un comunicat. Un dispozitiv format din 155 de pompieri, 55 de vehicule, trei elicoptere si doua avioane ramane in continuare mobilizat. "Este vorba despre un incendiu discontinuu, cu un perimetru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

