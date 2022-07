Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Surrey lupta cu un incendiu deschis, iar echipele din capitala Marii Britanii lupta cu alte trei incendii de mari proporții. Oamenii din vestul Londrei au fost sfatuiți sa țina ușile și ferestrele inchise, potrivit Sky News. Incendiile ar fi pornit din cauza vremii caniculare. Fii…

- Imagini din satelit publicate arata fumul care provine de la incendiile de vegetație din mai multe țari europene. Deja in acest an, incendii de vegetație au izbucnit in mai multe țari europene, de multe ori simultan, arzand zeci de mii de hectare de teren și distrugand case și intreprinderi. In Franța,…

- Incendiile au ajuns sa inconjoare vehiculele militare din Spania care se lupta cu acestea in incercarea tot mai determinata de a le lichida. Unitatea militara de urgența a Spaniei (UME) s-a luptat joi (21 iulie) cu incendiile in toata țara, soldații acesteia conducand pe drumuri inconjurate de flacari…

- O curte de apel din Rusia a confirmat pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru liderul opoziție ruse Alexei Navalnii, transmite Euronews. In varsta de 45 de ani, Alexei Navalnii a facut apel contra unei pedepse de noua ani de inchisoare, sentința pronunțata in luna martie pentru frauda și sfidare a…

- Pompierii din Argeș au salvat o catelusa care ramasese blocata in smoala, interventia durand patru ore, a anuntat, sambata, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. „Nu stim cat s-a zbatut sa se elibereze, dar norocul ei a fost ca un om bun a auzit-o si a chemat pompierii. Bietul animal…

- Pompierii din București au fost alertați ca pe un camp din localitatea Magurele de langa București arde o mașina. Dupa ce au stins focul au descoperit in portbagajul mașinii fragmente umane carbonizate. Este vorba de mai multe oase.Ulterior a fost anunțata Poliția.Oamenii legii și criminaliștii fac…

- Rascoala in toata regula in localitatea Suciu de Sus din Maramureș, unde crescatorii de bivoli sunt nemulțumiți, deoarece pașunea comunala a fost scoasa la licitație. Satenii il acuza pe primar ca licitația ar fi fost aranjata pentru un apropiat al unui deputat PSD din Seini. Toata povestea a devenit…

- Un incendiu violent a izbucnit, vineri seara, in zona cartierului Bartolomeu din Brașov (ieșire spre Ghimbav), la piața de haine second hand, potrivit ISU Brașov. Pentru lichidarea incendiului, s-a intervenit cu 12 autospeciale cu apa și spuma de la ISU Prahova, respectiv ISU Covasna, dupa cum a anunțat…