Spania. Încă un motiv de panică: lipsa cuburilor de gheață Din cauza temperaturilor ridicate inca din primavara și a costurilor energiei, in Spania a aparut inca un motiv de panica, lipsa a cuburilor de gheața. Publicația regionala La Vos de Galicia scrie despre aceasta realitate: in aceasta vara, in Spania, in supermarketuri s-a limitat vanzarea sacilor cu gheața și in baruri s-a redus numarul cocktailurilor cu gheața. In sectorul turistic, este o adevarata problema (…) precizeaza publicația. Spania este cel mai mare producator de cuburi de gheața din Europa, cu aproximativ doua milioane produse zilnic, potrivit estimarilor acestei publicații. Acum,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

