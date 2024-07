Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Spaniei s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Frantei cu scorul de 2-1 (2-1), marti seara, pe Munchen Football Arena, in penultimul act.

- Selectionata Spaniei s-a calificat in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Frantei cu scorul de 2-1 (2-1), marti seara, pe Munchen Football Arena, in penultimul act. Lamine Yamal a intrat in istorie pe stadionul din Munchen, la 16 ani si…

- Echipele de start pentru meciul dintre selectionatele Spaniei si Frantei, care are loc marti seara (22:00), pe Munchen Football Arena, in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania:Spania: 23. Unai Simon - 22. Jesus Navas, 4. Nacho, 14.

- Prestigioasa publicație franceza L'Equipe a fost extrem de dura cu Kylian Mbappe (25 de ani), dupa victoria cu Portugalia, scor 0-0, (5-3 d.pen.), in urma careia naționala condusa de Didier Deschamps s-a calificat in semifinalele Campionatului European din Germania. Kylian Mbappe, principala speranța…

- Englezii Anthony Taylor si Michael Oliver vor conduce la centru meciurile Spania – Germania si Portugalia – Franta, care se vor disputa, vineri, in sferturile de finala ale Campionatului European.Taylor va arbitra parttida Spania – Germania, programata la ora 19.00, la Stuttgart.

- Echipa naționala de fotbal a Franței a invins la limita selecționata Belgiei, scor 1-0, in optimile de finala ale Campionatului European. Autogolul lui Jan Vertonghen, in minutul 85, a decis meciul. Prima repriza a fost una tacticizata, iar echipele s-au studiat și nu au riscat sa plece in atac cu forțe…

- Prima etapa eliminatorie a Campionatului European de Fotbal 2024 aduce in fața fanilor meciuri captivante, printre care confruntarile dintre Spania și Georgia, precum și Franța versus Belgia. Sa analizam fiecare meci in parte pentru a ințelege mai bine așteptarile și potențialele rezultate. Elveția…

Tricolorii au terminat la egalitate cu Slovacia și au caștigat Grupa E. Romania este in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal!