- Oprirea ascensiunii extremei drepte trebuie sa fie o prioritate pentru noul guvern spaniol, a declarat luni un inalt reprezentant al partidului socialist PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol), la o zi dupa alegerile legislative anticipate incheiate cu un rezultat neconcludent, transmite dpa.PSOE…

- Ciudadanos a ramas cu doar 10 mandate parlamentare, comparativ cu 57 obtinute in alegerile desfasurate in luna aprilie. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) a obtinut 120 de locuri in scrutinul de duminica, fata de 123 in aprilie, iar Partidul Popular (PP) s-a plasat pe locul…

- Liderul partidului spaniol Ciudadanos, Albert Rivera, a demisionat luni din aceasta functie dupa ce formatiunea sa a inregistrat un rezultat umilitor in alegerile parlamentare desfasurate duminica in Spania, relateaza AFP, care citeaza cotidianul El Mundo.Ciudadanos a ramas cu doar 10 mandate…

- Candidatii la preluarea conducerii guvernului Spaniei dupa alegerile de duminica aceasta au participat luni la o intensa dezbatere televizata, in care "toti contra toti" s-a transformat in principalul argument pentru a obtine votul nehotaratilor, scrie EFE. Dezbaterea, unica din aceasta atipica si scurta…

- Socialistii ar pierde cinci mandate parlamentare si impreuna cu partidul Unidas Podemos (extrema stanga) ar urma sa detina 155 dintre cele 350 de locuri in Congresul Deputatilor (camera inferioara a parlamentului spaniol), avand nevoie de sprijinul separatistilor si al nationalistilor pentru a coagula…

- Liderul formatiunii de centru-dreapta spaniole Ciudadanos, Albert Rivera, a facut luni pe neasteptate propuneri pentru a scoate Spania din impasul politic si a evita alegerile anticipate, declarand ca i-ar putea facilita lui Pedro Sanchez investirea ca prim-ministru cu anumite conditii, noteaza Reuters,…

- Partidul Popular spaniol (PP), care a pierdut anul trecut conducerea guvernului de la Madrid in urma unui scandal de coruptie, si-a asigurat miercuri presedintia regiunii madrilene cu ajutorul voturilor extremei drepte, transmite AFP, potrivit Agerpres. Concurat de Ciudadanos (centru-dreapta) si…