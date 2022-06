Spania iese în stradă împotriva avortului. Uriașă manifestație pro-viață la Madrid – VIDEO Peste 25.000 de persoane au manifestat, duminica, la Madrid, in Spania, impotriva dreptului femeilor la avort. Evenimentul a fost organizat ca urmare a deciziei Curții Supreme a SUA care a abrogat dreptul constituțional la avort in aceasta țara. Marșul, la care au participat persoane din diferite parți ale Spaniei, a fost convocat de peste 200 […] The post Spania iese in strada impotriva avortului. Uriașa manifestație pro-viața la Madrid - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

