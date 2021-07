Spania, iar în zona de risc extrem de transmitere a COVID-19, după creșterea alarmantă a infectărilor. Afectați, în special tinerii Spania a revenit miercuri in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19. Decizia a fost luata dupa cresterea alarmanta a numarului de cazuri, alimentata si de petrecerile tinerilor. Zona de risc extrem de transmitere a COVID-19 este stabilita de guvernul de la Madrid la pragul de 250 de cazuri la 100.000 de persoane in ultimele 14 zile, prag depasit acum, in timp ce aceasta rata a infectarilor a ajuns la 814 in categoria de varsta 20-29 de ani. Ultima data cand a fost depasita rata de 250 de cazuri la 100.000 de locuitori pentru un interval de 14 zile a fost 22 ianuarie, potrivit Ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania a revenit miercuri in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19. Decizia a fost luata dupa cresterea alarmanta a numarului de cazuri, alimentata si de petrecerile tinerilor. Zona de risc extrem de transmitere a COVID-19 este stabilita de guvernul de la Madrid la pragul de 250 de cazuri la…

- Alerta, de miercuri, 8 iulie 2021,Spania in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19, DECIZIA a fost stabilita de guvernul de la Madrid la pragul de 250 de cazuri la 100.000 de persoane in ultimele 14 zile, prag depasit acum, in timp ce aceasta rata a infectarilor a ajuns la 814 in categoria de…

- Spania a revenit miercuri in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19. Decizia a fost luata dupa cresterea alarmanta a numarului de cazuri, alimentata si de petrecerile tinerilor. Zona de risc extrem de transmitere a COVID-19 este stabilita de guvernul de la Madrid la pragul de 250 de cazuri la…

- Potrivit Ministerului israelian al Sanatatii, eficacitatea vaccinurilor pentru a evita imbolnavirile a scazut cu pana la 64% din iunie, iar aceasta evoluție este pusa pe seama variantei Delta, scrie Agerpres.ro.Israelul a raportat marti 501 noi cazuri, dintre care jumatate in randul scolarilor și are…

- In alte tari europene creste insa ingrijorarea in ce priveste propagarea noii variante Delta a coronavirusului si odata cu ea si apelurile pentru imunizare, chiar obligatorie pentru anumite categorii de angajati. In Franta, ministrul sanatatii a avertizat ca a inceput sa creasca din nou de cateva zile…

- O excursie studenteasca in arhipelagul Baleare a provocat aparitia unui focar urias de mai multe sute de cazuri de infectare cu coronavirus si plasarea in carantina a mii de tineri spanioli in sapte regiuni ale tarii, relateaza vineri AFP. Doar in regiunea Madrid, 320 de tineri au fost testati…

- O excursie studenteasca in arhipelagul Baleare a provocat aparitia unui focar de mai multe sute de cazuri de infectare cu COVID-19 si plasarea in carantina a mii de tineri spanioli in sapte regiuni ale tarii, a relatat Agerpres, care citeaza AFP.Doar in regiunea Madrid, 320 de tineri au fost testati…

- India a raportat joi sub 4.000 de decese in ultimele 24 de ore, dupa cinci zile consecutive in care bilantul victimelor nu a scazut sub acest prag, relateaza EFE. Tara asiatica a inregistrat in ultimele 24 de ore 3.874 de decese, dupa ce miercuri depasise pragul de 4.500 de morti, un nou record, potrivit…