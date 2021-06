Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat luni, la Barcelona, ca Guvernul sau urmeaza sa dea marti unda verde unei gratiei controversate a noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare cu privire la secesiunea esuata a Cataloniei din toamna lui 2017, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Guvernul socialist al premierului Pedro Sanchez este așteptat saptamana viitoare sa aprobe grațierea a 12 lideri catalani care au stat in spatele referendumului care a dus la proclamarea independenței regiunii Catalonia, o mișcare care nu a fost niciodata recunoscuta. Decizia este primita cu multa opoziție…

- Mii de spanioli au iesit duminica in strada in centrul Madridului, in semn de protest fața de intenția Guvernului de a-i gratia pe cei 12 politicieni catalani condamnati pentru incercarea de a declara independenta provinciei lor, in 2017, relateaza Reuters si AFP. Cel putin 25.000 de oameni, potrivit…

- Mii de oameni au ieșit in centrul Capitalei spaniole pentru a protesta fața de guvernul condus de Pedro Sanchez.Executivul a anunțat ca vrea sa-i grațieze pe liderii separatiști care au organizat referendumul pentru independența Cataloniei. La adunare au venit și șefii partidelor politice din opoziție.”Spania…

- Mii de spanioli au iesit duminica în strada în centrul Madridului, în semn de protest fața de intenția Guvernului de a-i gratia pe cei 12 politicieni catalani condamnati pentru încercarea de a declara independenta provinciei lor, în 2017, relateaza Reuters si AFP.Cel…

- Spaniolii au ieșit noaptea trecuta pe strada, au cantat și au dansat, fericiți ca s-au ridicat restricțiile de circulație pe timpul nopții, scrie Reuters . Au numarat secundele la miezul nopții, dupa ce 17 regiuni spaniole au scapat de interdicția ieșirii din casa dupa ora 22.00. Sarbatoarea a semanat…

- Partidele separatiste din Catalonia nu au reusit marti sa se puna de acord si sa formeze o coalitie de guvernare în aceasta regiune din nord-estul Spaniei, deschizând calea unui nou scrutin, în cazul în care niciun candidat nu reuseste sa obtina o majoritate parlamentara în…

- Partidele separatiste catalane nu au reusit marti sa cada de acord asupra formarii unei coalitii guvernamentale in regiunea din nord-estul Spaniei, ridicand perspectiva alegerilor anticipate daca niciun candidat nu reuseste sa atraga o majoritate parlamentara in doua luni, informeaza Reuters. Pe hartie,…