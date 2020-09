Spania: Haos la testarea profesorilor pentru COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- 17.000 de cadre didactice și personal auxiliar din școlile bucureștene ar putea sa beneficieze, daca vor, de aceasta testare pentru noul coronavirus. De asemenea, copiii care ar fi gasiți la triajul epidemiologic din fiecare dimineața cu simptome respiratorii ar putea sa fie trimiși sa faca testul.…

- Direcția de Sanatate Publica a declarat focar de coronavirus la Secția Anestezie Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, acolo unde 10 cadre medicale au fost diagnosticate cu Covid-19. „In urma anchetei epidemiologice desfașurate de DSP la Secția ATI a Spitalului Județean…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat, miercuri seara, ca va face o vizita de urgenta la Directia de Sanatate Publica din Bucuresti, dupa ce o angajata - cadru medical - a fost confirmata cu Covid-19, iar conducerea institutiei a refuzat sa ia masurile specifice de teama ca va bloca activitatea.

- Testarea a 186 de suceveni a confirmat inca 18 cazuri de Covid-19 in județ, de la ultima informare a Grupului de Comunicare Strategica. Patru dintre cei nou confirmați au solicitat internarea in spital.Joi, 16 iulie, in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava erau internați ...

- Testarea nationala anti COVID-19 a inceput cu judetul Ialomita, dar au fost recoltate si cateva probe din Bucuresti, iar pana in toamna se va sti cati romani au trecut prin infectie. Testarea ar urma sa se incheie la sfarsitul lunii august si este facuta cu cea mai avansata metoda disponibila in acest…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a exclus posibilitatea ca numarul de cazuri mai mari de infectare cu coronavirus sa fie dat prin manipularea testarii. O afirmatie in acest sens a fost facuta cu putin timp inainte de Victor Ponta. „Eu nu cred acest lucru, am mai discutat aceasta posibilitate.…

- Donald Trump a declarat sambata ca a cerut autoritatilor sanitare sa incetineasca ritmul de depistare pentru Covid-19 pentru ca asta provoaca cresterea numarului de cazuri descoperite in Statele Unite, tara cea mai indoliata din lume din cauza pandemiei, informeaza AFP. Fara sa explice daca vorbeste…

- Muzeul Prado din Madrid, capitala Spaniei, si-a redeschis sambata portile dupa o pauza fortata, de aproape trei luni, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza dpa. Pentru inceput, muzeul, care gazduieste unele dintre cele mai importante colectii de arta din lume, va pune doar o treime din spatiul…