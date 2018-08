Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce tara este divizata cu privire la memoria dictatorului Francisco Franco, guvernul socialist a decis sa-i retraga ramasitele pamantesti din mausoleul din Valle de los Caidos. ”Nu avem inca o data exacta, dar guvernul o va face”, a asigura premierul Petro Sanchez, reamintind ca parlamentul a…

- Guvernul spaniol a anuntat sambata ca accepta oferta Frantei de a prelua migranti de pe nava Aquarius, dupa ce acestia vor fi inregistrati in Spania, unde aceasta nava apartinand unui ONG va acosta duminica, intrucat Italia si Malta i-au interzis sa acosteze in porturile acestor tari, transmite AFP.…

- Dupa Italia, o a doua țara din sudul UE se confrunta cu mari tesiuni politice – guvernul spaniolului Mariano Rajoy a fost demis vineri prin moțiune de cenzura. Scorul a fost de 180 voturi pentru, 169 impotriva și o abținere. Noul premier va fi Pedro Sanchez, liderul socialiștilor spanioli, care va prelua…

