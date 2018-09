Stiri pe aceeasi tema

- 26 milioane lei din Fondul ecologic național au fost redistribuite catre Fondul național pentru dezvoltare regionala, pentru finalizarea proiectului de asigurare cu apa a orașului Falești și a construcției apeductului Leova - Iargara.

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca rectificarea bugetara anuntata de Guvern reprezinta "o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei institutii fundamentale", a afirmat marti purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi.…

- Comisia Europeana va aloca in urmatoarele zile mai multe zeci de milioane de euro Spaniei pentru a o ajuta la gestionarea fluxului continuu de migranti care sosesc clandestin pe coastele sale din Maroc, a indicat miercuri o sursa europeana, citata de AFP, potrivit Agerpres. Guvernul socialist…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta in limita sumei de 6 milioane de lei pentru persoane care se afla in situatii de necesitate ca urmare a inundatiilor, a alunecarilor de teren si a fenomenelor meteorologice deosebite, a

- Conducaroarea conservatoare - foarte slabita de o fronda a aliatului sau bavarez de dreapta - doreste ca migrantii care sosesc in Germania dar s-au inregistrat in alte state membre UE sa fie plasati in centre de primire speciale si in conditii foarte restrictive, potrivit unui text de opt pagini transmis…

- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a aprobat acordarea împrumutului de 12 milioane de euro Republicii Moldova pentru reînnoirea parcului de ambulanțe al Centrului Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale menționeaza…

- Guvernul liderului socialist Pedro Sanchez a depus juramantul in fata regelui Felipe al VI- lea. : Dintre cei 17 ministri cati numara noul cabinet, doar 6 sunt barbati asa ca textul a fost modificat pe loc astfel incat sa includa formula Cosiliul de Ministre si Ministri.