Spania: Guvernul a aprobat graţierea liderilor separatişti catalani încarceraţi Guvernul spaniol a aprobat marti gratierea a noua lideri separatisti catalani condamnati la inchisoare pentru tentativa de secesiune din 2017, o masura controversata prezentata drept un gest de 'reconciliere', transmite AFP.



Gratierea va deschide 'o noua etapa de dialog' ce va permite 'sa se puna capat, odata pentru totdeauna, divizarii si confruntarii', a declarat premierul socialist Pedro Sanchez la finalul consiliului de ministri care a aprobat masura, anuntata inca de luni de seful guvernului la Barcelona.



Aceasta decizie este 'cea mai buna…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

