- Niciunul dintre principalele cinci campionate ale continentului nu are play-off. Italia, Spania, Anglia și Franța, toate cu 20 de echipe, trebuie sa joace 38 de etape! Germania, 18 formații, are doar 34 de runde. Problema este ca mai sunt multe meciuri de jucat (chiar 12 sau 13 pentru unele squadre…

- Pandemia cu noul coronavirus a ucis 80.142 de persoane la nivel global de la aparitia sa in luna decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP, pe baza datelor oficiale, marti la ora 19.00 GMT.Peste 1.397.180 de cazuri de infectii au fost raportate oficial in 192 de tari si teritorii de la…

- Compania TAROM anunța suspendarea curselor aeriene catre Austria, Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franța și Germania pana spre sfarșitul lunii aprilie, din cauza pandemiei cu coronavirus. "In...

- In miezul pandemiei de coronavirus, apar și vești bune: numarul deceselor și rata de infectare din țarile afectate cel mai puternic de COVID-19 au scazut, dupa cum arata Libertatea . Spania a anunțat luni cel mai mic numar de decese inregistrat din 24 martie pana acum – anume 637 in decursul a 24 de…

- Pandemia a lovit puternic Germania, fiind deja 92.000 de cazuri de infectare. Dar procentul cazurilor fatale a fost remarcabil de mic comparativ cu situatia din multe tari vecine", noteaza cotidianul The New York Times, intr-o analiza despre rata scazuta a mortalitatii in Germania in cazul epidemiei…

- Sezonul 2020 a debutat pe 8 martie in Qatar, unde s-au disputat numai cursele de la clasele Moto2 si Moto3, dar apoi celelalte Mari Premii au fost anulate sau amanate. Urmatoarea cursa din calendar care nu a fost inca amanata este Marele Premiu al Italiei din 31 mai, dar din cauza situatiei disperate…

- Unele din statele afectate de pandemia cu coronavirus au anunțat masuri fiscale pentru a sprijini economia. "Tarile din G7 - Germania, Canada, SUA, Franta, Italia, Japonia si Marea Britanie au...

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…