- Europa e impartita in doua tabere: cea pro-pasaport COVID si cea care se opune introducerii unui certificat de vaccinare. Din prima categorie fac parte statele care depind de turism si care-si doresc sa se poata circula iar fara restrictii, dar in conditii de siguranta. Spania si Grecia sunt pe lista. …

- Romania este in partea de sus a clasamentului in ceea ce privește vaccinarea impotriva COVID-19. La nivel global este pe locul 18, conform statisticilor Bloomberg , in condițiile in care acestea iau in considerare și UE, ca entitate, și țarile membre. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a lansat joi in discursul sau de Craciun un apel la respectarea "principiilor morale si etice", o aluzie timida la scandalurile care il inconjoara pe tatal sau, Juan Carlos, noteaza AFP. "Deja in 2014, in cursul intronizarii mele in plenul parlamentului, m-am referit…

- Spania va primi 350.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la Pfizer-BioNTech pe saptamana, incepand de sambata, in total un numar de aproape 4,6 milioane de doze urmand sa fie livrate tarii in urmatoarele 12 saptamani, a declarat miercuri ministrul sanatatii, Salvador Illa, relateaza Reuters.…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a achitat o datorie de aproape 680.000 de euro catre autoritatile fiscale spaniole pentru a-si regulariza situatia, a anuntat avocatul sau intr-un comunicat, relateaza AFP. Fostul monarh, care a abdicat in 2014, a plecat in exil la inceputul lunii august in Emiratele…

- Cativa membri ai familiei regale spaniole intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna cu fostul rege Juan Carlos, care se afla in exil in Abu Dhabi, fiind vizat de mai multe anchete de coruptie, informeaza vineri ziarul El Pais, relateaza dpa. Juan Carlos, tatal actualului rege Felipe…