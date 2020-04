Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele raportate de specialiști arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus din lume, transmite Realitatea PLUS.In 24 de ore au fost confirmate peste 17 mii de persoane bolnave de COVID-19, numarul total al americanilor infectati…

- Dintre acestea, 8.165 au murit și 10.361 s-au vindecat. Italia se apropie de bilanțul Chinei la numarul infectaților, urmand sa depașeasca curand cifrele țarii de unde a pornit virusul ucigaș. Alte țari care au depașit 40.000 de imbolnaviri sunt Spania, Statele Unite ale Americii și Germania.

- Guvernul din Muntenegru a confirmat marti primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cele doua paciente au sosit in urma cu 12 zile din SUA si, respectiv, Spania, iar in prezent sunt spitalizate, a declarat prim-ministrul Dusko Markovic, potrivit Agerpres .Muntenegru si-a inchis deja frontierele,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat 10.982 de cazuri noi de coronavirus in lume, intr-o singura zi, duminica, 15 martie. Italia si Spania, cele mai afectate tari din Europa. Cele mai recente date raportate de Organizatia Mondiala a Sanatatii arata ca la nivel global sunt 153.517 de…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP, potrivit Agerpres.Conform celui mai recent…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) anunta vineri noaptea confirmarea a inca sase cazuri de infectare cu noul coronavirus, printre care un copil de un an, din Bacau, numarul la nivel national ajungand la 95. Potrivit sursei citate, este vorba despre un copil de un an din Bacau, contact cu matusa venita…