- Spania, deja calificata in optimile de finala, a invins selecționata Albaniei scor 0-1, iar povestea albanezilor la acest EURO s-a incheiat odata cu fluierul final al partidei. Italienii s-au calificat dupa un meci dramatic impotriva Croației, cu un gol inscris in prelungiri. Croația este aproape eliminata…

- Nationala Germaniei a castigat Grupa A a Campionatului European pe care il gazduieste, dupa ce a remizat in extremis cu Elvetia, 1-1, duminica seara, pe „Frankfurt Arena“. Elvetia a deschis socrul prin Dan Ndoye (’28), dar gazdele au egalat prin salvatorul Niclas Fullkrug (’90+2). In celalalt meci al…

- Albania și Spania se intalnesc de la 22:00, in runda cu numarul #3 a grupelor de la Euro 2024. Intalnirea va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Pro Arena. Cu 6 puncte acumulate in primele doua runde, Spania este deja sigura de caștigarea grupei, iar meciul care va avea loc pe Merkur Spiel-Arena, din…

- Astazi, 24 iunie 2024, la ora 22:00 (ora Romaniei), se joaca ultima etapa a Grupei B de la Euro 2024, cu doua meciuri decisive: Croația vs Italia și Albania vs Spania. Ambele partide sunt esențiale pentru determinarea echipelor care vor avansa in fazele eliminatorii ale turneului. Clasamentul inainte…

- Primul meci al zilei de astazi, 19 iunie 2024, s a jucat in grupa B, intre Croatia si Albania.Ambele echipe pierdusera la debut, astfel ca acum cautau victoria.Ca si contra Italiei, Albania a deschis scorul, in minutul 11, prin Qazim Laci, si a condus pana in minutul 74, cand e agalat Andrej Kramaric.Peste…

- Selecționatele Croației și Albaniei au incheiat la egalitate, scor 2-2 (0-1), intr-un meci disputat in cadrul Grupei B a Campionatului European de fotbal – EURO 2024. Albania a inceput meciul tare și nu s-a lasat. Laci a deschis scorul in minutul 11 al partidei, iar albanezii au intrat la pauza cu avantaj.…

- Dupa opt ani, Romania s-a calificat din nou la Campionatul European de Fotbal. Tricolorii se afla in Grupa E, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Primul meci din Grupa E va fi cel dintre Romania și Ucraina, care va avea loc in 17 iunie, incepand cu ora 16:00, ora Romaniei. Meciul Romania – Ucraina…

