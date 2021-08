835 de exponate excepționale din colecțiile a 39 de muzee din Romania vor fi transportate de la București la Madrid cu o aeronava militara. In capitala Spaniei va avea loc o expoziție despre „radacinile dacice și romane” ale poporului roman. Transportul special va avea loc duminica și se va face cu o aeronava a Forțelor Aeriene Romane. Artefactele vor fi prezentate in cadrul expoziției „Tezaure arheologice din Romania-radacinile dacice și romane”. Expoziția are 835 de exponate excepționale din colecțiile a 39 de muzee din Romania. Aceasta va fi deschisa pentru public la Muzeul Național de Arheologie…