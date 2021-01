Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei furtuni care a afectat Spania paralizand traficul si acoperind sambata Capitala cu o cantitate atat de mare de zapada incat unii locuitori au schiat pe bulevardul Gran Via din Madrid, informeaza Reuters, citata de Agerpres.

- Relația dintre Lionel Messi (33 de ani) și Marc-Andre Ter Stegen (28) devine din ce in ce mai tensionata. Presa din Spania relateaza ca portarul german ar putea pleca de la Barcelona daca Messi ramane și sezonul viitor! Lionel Messi și Ter Stegen, poate cei mai importanți doi jucatori ai Barcelonei,…

- Barcelona va disputa marți, 29 decembrie, ultimul meci oficial din 2020, catalanii urmând sa dea piept cu Eibar pe Camp Nou. Aflat în vacanța la Rosario, în Argentina, Messi a primit din partea clubului acceptul de a veni în Spania miercuri (n.r. 30 decembrie), ceea ce…

- O demonstrație impotriva noilor masuri de carantina, care se anunța pașnica la Barcelona, a degenerat vineri seara intr-o confruntare violenta, iar poliția a fost nevoita sa intervina in forța pentru a-i dispersa pe protestatari. Confruntarile s-au soldat cu raniți și pagube materiale, scrie G4media.Publicația…

- Josep Maria Bartomeu a devenit presedintele clubului FC Barcelona in ianuarie 2014. In mandatul sau a cucerit trei titluri de campion in Spania, 4 Cupe ale Regelui, 2 Supercupe ale Spaniei, 1 Uefa Champions League, 1 Supercupa a Europei si 1 Campionat Mondial al Cluburilor. El i-a succedat in functie…

- Real Madrid a invins FC Barcelona cu scorul de 1-3, golul al doilea al madrilenilor fiind marcat dintr-un penalty controversat. Clement Lenglet (25 de ani) l-a tras de tricou pe Sergio Ramos (34 de ani) in interiorul careului, iar centralul a dictat lovitura de la 11 metri dupa ce a consultat VAR-ul.…