- Doi fosti premieri spanioli, Mariano Rajoy si José Maria Aznar, vor fi audiati miercuri într-un proces stânjenitor pentru formatiunea lor, Partidul Popular (PP), si legat de contabilitatea sa paralela, noteaza AFP, citat de Agerpres. Mariano Rajoy, în fruntea guvernului…

- Presedinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso (Partidul Popular, conservator), si-a prezentat miercuri demisia si a convocat alegeri anticipate, a anuntat vicepresedintele regional Ignacio Aguado, transmit Reuters, EFE si AFP. "Presedinta regionala Isabel Diaz Ayuso a decis sa demisioneze din functie…

- Fostul premier spaniol Mariano Rajoy a fost acuzat luni de catre un fost trezorier al formatiunii sale politice, Partidul Popular (PP), ca a primit ilegal bonusuri financiare inainte de a prelua guvernul in 2011, transmite AFP. Administrator al PP in perioada 1990-2008, apoi trezorier pana…

- Un proces stanjenitor cu privire la finantarea Partidului Popular (PP, dreapta) pe cand se afla la putere, sub conducerea lui Mariano Rajoy, a inceput luni la Madrid, si planeaza perspectiva unor noi dezvaluiri stanjenitoare cu privire la acest partid, in prezent in opozitie, relateaza AFP. Rajoy,…

- Un tribunal spaniol a impus, luni, grupului german Volkswagen plata unor despagubiri in valoare de 16,3 milioane de euro cumparatorilor de masini diesel care aveau instalate dispozitive care manipulau emisiile poluante, a anuntat asociatia de protectie a consumatorilor OCU, transmite Reuters.…

- Un roman de 37 de ani, stabilit in Spania, si-a ucis sotia, in fata copiilor, iar apoi s-a sinucis, inainte de finalul anului 2020. Tragedia s-a petrecut in localitatea Torrejon de Ardoz, oras situat in apropiere de Madrid si care este locuit, in proportie de circa 75%, de cetateni straini.