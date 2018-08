Stiri pe aceeasi tema

- Spania a devenit in acest an prima poarta de intrare pentru migranti in Europa, depasind Italia, care si-a inchis porturile pentru migranti.Cele 458 de persoane, intre care 13 copii, se aflau la bordul a noua ambarcatiuni in stramtoarea Gibraltar si in Marea Alboran, intre Spania si Maroc,…

- Peste 25.000 de artefacte in valoare de aproximativ 40 de milioane de euro au fost recuperate in urma unei operatiuni sub acoperire a politiei, desfasurata in Italia, Spania, Germania si Marea Britanie, relateaza BBC.

- Managerii interimari sunt folosiți in multe țari dezvoltate din Europa (Marea Britanie, Franta, Germania, Spania), dar si in SUA ori Australia. De regula, acționariatul unor companii apeleaza la ei in vreme de criza, rolul managerului interimar fiind acela de a lua decizii dificile precum reduceri de…

- Aproape o treime dintre tinerii adulti rusi vor sa emigreze, destinatia preferata fiind Germania, indica un sondaj realizat de Centrul rus pentru analiza opiniei publice, transmite luni dpa, informeaza AGERPRES . Sondajul a fost realizat in luna iunie, pe un esantion de tineri rusi cu varste cuprinse…

- SUA nu vor deveni o "tabara pentru migranti", a afirmat luni presedintele american Donald Trump, evocand exemplul european pentru a-si apara politica de "toleranta zero" fata de imigratia clandestina de la frontiera, informeaza AFP, preia Agerpres."SUA nu vor deveni o tabara pentru migranti…

- TVR LIVE VIDEO RUSIA-ARABIA SAUDITA. Lovitura de incepere a celei de-a 21-a editii a Campionatulsui Mondial de Fotbal va fi data la semnalul arbitrului argentinian Nestor Pitana. Ora de start, 18.00 locala si a Romaniei, este relativ buna pentru fotbal pe toate continentele, fiindca daca in Japonia…

- Pentru George Tucudean partida CFR - Viitorul are o importanta mai mare decat pentru restul colegilor sai. Atacantul transferat in iarna chiar de la adversara de duminica poate sa intre in istorie. Cu inca un titlu cucerit, Tucudean ar ajunge la trei medalii de campion, cu trei echipe diferite.…