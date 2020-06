Stiri pe aceeasi tema

- Spania va permite incepand de miercuri, 1 iulie, circulatia libera a cetatenilor europeni si va ridica progresiv restrictiile de calatorie in terte tari, pe baza unei liste convenite cu Uniunea Europeana, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

- Spania si-a deschis luni granitele pentru un grup select de germani, intr-un proiect pilot menit sa aduca aproximativ 10.000 de turisti in Insulele Baleare, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- “Tara revine la viata”, a spus ministrul Afacerilor Regionale, Francesco Boccia, in contextul in care au fost reluate zborurile internationale pe aeroporturile din trei mari orase: Roma, Milano si Napoli. Italia are nevoie disperata de revenirea turistilor – sectorul este responsabil pentru 13% din…

- Una dintre cele mai lovite țari de coronavirus, Spania, o națiune dependenta de turism, reduce gradual restricțiile, deși a menținut-o pe cea privind carantinarea vizitatorilor, menita sa previna un al doilea val al epidemiei.”Este perfect logic sa planuiești o vacanța de vara pentru a…

- Spania nu isi va deschide granitele pentru turistii straini mai devreme de luna iulie, a anuntat sambata premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite agentia DPA.''Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta'' pentru a preveni raspandirea noului…

- Reluarea in conditii de siguranta a turismului international in Spania va avea loc in luna iulie, dupa cum a estimat vicepremierul spaniol Teresa Ribera, responsabila cu masurile de relaxare.

